رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023.. خطوات معرفة الاستهلاك

تتيح شركات الكهرباء، خدمة ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مع بداية كل شهر، حتى يتمكن المستخدمين من معرفة المبالغ المقررة عليهم وتسديدها حتى لا يتعرضون للغرامات أو لوقف التيار في منازلهم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023 للمستهلكين من أجل دفع المستحقات المقررة عليهم، وفقا لما ذكرته الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023

ويوفر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023، عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، قيمة الاستهلاك لدفعها.

- وعلى الراغبين في الاستعلام الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط هـنا.

- وبعدها يتم النقر على قسم الخدمات.

- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالشخص للتأكد منها والتي تشمل الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد.

- بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على زر الاستعلام، لتظهر لك الفاتورة المقررة.

كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والضغط على قسم الخدمات، ثم خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

وكتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- ثم الضغط على زر الاستعلام.