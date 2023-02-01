خطأ شائع عند تشغيل التلفزيون يرفع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.. تجنبه

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصيحة للمستهلكين عند تشغيل التلفزيون حتى لا يتم استهلاك الكهرباء بشكل كبير دون داعي، مؤكدا على وجود خطأ شائع عند تشغيله يؤدي إلى رفع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، النصيحة الهامة التي يجب اتباعها من قبل المستخدمين وقد لا ينتبهون لها مع تشغيل الشاشات يوميا، مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

نصيحة عند استخدام التلفزيون

وكتب جهاز حماية المستهلك في منشوره، قائلا: «عند الانتهاء من مشاهدة التلفزيون يفضل فصل الكهرباء من مصدر الكهرباء الموصل به، سواء المشترك أو الفيشة، وعدم تركه في وضع الاستعداد حتى لا يستهلك كهرباء».

أسعار شاشات التلفزيون 2023

ونشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، أبرز أسعار الشاشات 2023 في الأسواق وجاءت كما يلي:

تلفزيون سامسونج سمارت 55 بوصة بسعر يصل إلى 10699 جنيها.

شاشة إل جي 43 بوصة سمارت بسعر يصل إلى 9500 جنيه.

تلفزيون سامسونج بمعالج كوانتوم لايت 50 بوصة بسعر يصل إلى 14700 جنيه.

تلفزيون إل جي 32 بوصة بسعر يصل إلى 5400 جنيه.

تلفزيون سمارت من سامسونج 32 بسعر يصل إلى 8888 جنيه.