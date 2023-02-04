خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023 بـ«الاسم والعنوان»

بدأ مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2023، من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بالمحافظات لاحتساب قيمة الاستهلاك.

كيف تستعلم عن فاتورة استهلاك الكهرباء فبراير 2023

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقتين يمكن من خلالهما الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر فبراير 2023، عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء فبراير 2023 بالاسم

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2023 باسم المشترك فقط من خلال اتباع التالي:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

- اضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء فبراير 2023 بالعنوان

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 بالعنوان فقط من خلال التالي:

- ادخل على الموقع الالكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

- اضغط على قسم الخدمات.

-اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل - الرقم القومي المكون من 14 رقم - رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- اضغط على زر الاستعلام.