الاستعلام عن فاتورة فبراير 2023 بـ«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء»

كشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» الخطوات التي يجب ابتاعها لـ 4 مليون و150 ألف مشترك تابعين لنطاق عمل الشركة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، من أجل الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2023، من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت.

6 خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى فبراير 2023

وأعلنت شركة مصر الوسطى، عن 6 خطوات يقوم بها المشترك للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة فبراير 2023 بنطاق عمل الشركة كالاتي

- أولًا اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه».

- اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

-يمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل محافظة في نطاق عمل شركة مصر الوسطى

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف من خلال الرابط التالي.

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم من خلال الرابط التالي

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا من خلال الرابط التالي " http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx"

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط من خلال الرابط التالي " http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx"

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد من خلال الرابط التالي " http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx"