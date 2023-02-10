اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أسوان: «كنا عايزين نكسب»

«كان في آثار كتير نسمع عنها موجوده هناك، فكان لازم نحاول نطلعها عشان نبيعها بسعر حلو بره ونكسب».. هكذا بدأ المتهمون أقوالهم بواقعة التنقيب عن الآثار في أسوان في جلسة التحقيق التي جرت لهم أمام النيابة العامة، قائلين: «كنا عاملين حسابنا هنحفر ونطلع الحاجة، ونبيعها بالدولار كانت هتجيب فلوس وجبنا سلاح عشان لو حصل حاجة نعرف نتصرف».

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار أدلى 5 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار باعترافات تفصيلية أمام النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأوضح المتهمون كيفية القيام بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة بأنهم علموا بوجود آثار تحت العقار، وبداوا بالتنقيب من خلال أدوات الحفر البدائية وهي «فأس وحبال وهكذا»، وتمكنوا بعمل حفرة مربعة الشكل وجرى ضبط الأدوات التحفظ عليها وتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة مكان الحفر، والتأكد من وجود آثار داخله أم لا.

محام يوضح عقوبة التنقيب عن الآثار

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».

أجهزه الأمن تداهم المكان

وتمكنت التحريات بالوصول لقيام بعض الأشخاص بالبحث والتنقيب عن آثار تحت منزل ما، وجرى استهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص وبعض المضبوطات الأثرية بالمكان.

وكانت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أعلنت القبض على 5 متهمين مقيمين بمحافظة اسوان القيام بأعمال حفر وتنقيب للآثار بأحد المنازل، وجرى استهدافهم والتحريات واستطاعوا ضبطهم وعثر في العقار على أعمال حفر، وأدوات تنقيب وسلاح ناري للدفاع عن نشاطهم وتمت مواجهتهم واعترفوا بقيامهم بتلك الأعمال وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسوان، حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم العثور على حفر مربع الشكل.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان حال تواجده بمسكنه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.