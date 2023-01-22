اعترافات المتهمين بسرقة متعلقات الأشخاص بأسلوب الخطف في القاهرة

«كنا بنظبطها على أساس حد يسوق الموتوسيكل والتاني يخطف الشنطة، وقبلها بنبقى شايفين الضحية معاها فلوس ولا لأ، وبنسرقها»، هكذا بدأ المتهم الأول بسرقة المتعلقات الشخصية للمواطنين في القاهرة، اعترافه أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتابع المتهم الثاني اعترافه قائلا بأنه اشترى مركبة «توك توك»، من خلال سرقة المواطنين، وببيع متعلقاتهم الشخصية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المطرية بقيام شخص له معلومات جنائية سابقة بسرقة حقيبة أحد المواطنين بالاشتراك مع شخص آخرعن طريق أسلوب الخطف، وكان بداخلها مبلغ مالي.

وضبط المتهمان وأقرا بارتكاب الواقعة، وبتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وارتكابهما واقعتي سرقة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

اعتراف التشكيل العصابي وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدف الأخير، وأمكن ضبطه حال استقلاله «توك توك»، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وارتكابهما واقعتي سرقة.

وجرى بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأقر أحدهما بأن مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.