وظائف شاغرة في شركة المياه بمطروح.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حاجتها للتعاقد على 18 وظيفة، بينها 8 سائقين و10 خدمات معاونة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023.

الشروط المطلوبة لوظيفة سائق

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «سائق» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023، كالتالي:

- أن يكون من أبناء مدينة الحمام والعلمين أو مقيما بها إقامة دائمة، ويثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي.

- الحصول على مؤهل «الإعدادية - الابتدائية - محو أمية».

- الحصول على رخصة مهنية درجة أولى.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023، كالتالي:

- يشترط في جميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة الشروط العامة الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومطالب التأهيل الواردة ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة واجتياز الاختبارات المقررة

- ألا يقل السن عن 18 عاما في 6 فبراير الجاري.

- أن يكون المتقدم معافى من الخدمة العسكرية بشهادة يعمل بها كمسوغ للتعيين أو أدى الخدمة العسكرية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة المتقدم لها «التحريري والعملي».

طريقة التقديم لوظائف شركة المياه والصرف 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن التقديم يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى يوم 16 من الشهر الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم قبول الطلبات التي ترد باليد أو البريد.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف، صورة ضوئية بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عند حضور الاختبار، كالتالي:

- شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة قيد من مكتب العمل.

- الرخصة المهنية للسائقين فقط .

- شهادات الخبرة إن وجدت.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.