مأساة من زلزال تركيا: نقل 16 رضيعاً فقدوا ذويهم تحت الحطام إلى أنقرة

كشفت مصادر إعلامية في تركيا، قبل قليل، عن أن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية قامت في وقت سابق من اليوم، بنقل 16 طفلاً رضيعاً على الأقل، من ولاية «كهرمان مرعش»، في جنوب البلاد، إلى العاصمة أنقرة، بعدما فقدوا ذويهم تحت أنقاض الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين الماضي.

ونشرت وسائل إعلام تركية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر عملية نقل عدد من الأطفال الرضع، برفقة أعضاء من الفرق الطبية، على متن طائرة رئاسية، أقلتهم من «كهرمان مرعش» إلى أنقرة، حيث تم إيداعهم أحد المستشفيات بالعاصمة التركية، تحت إشراف وزارة الأسرة.

الرئاسة التركية تخصص طائرتين لخدمة فرق الإنقاذ

وخصصت الرئاسة التركية طائرتين تابعتين لها، لخدمة فرق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية، للمساعدة في أعمال إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح الاثنين الماضي، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما خلف دماراً واسعاً، وأفادت مصادر تركية بأن إحدى الطائرتين توجهت إلى ولاية «أدي يامان»، بينما أقلعت الثانية إلى ولاية «كهرمان مرعش»، إحدى أكثر المناطق تضرراً نتيجة الزلزال.

إنقاذ رضيعة قضت 30 ساعة تحت الأنقاض

وبثت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق الثلاثاء، مشاهد لإنقاذ طفلة رضيعة، قضت نحو 30 ساعة تحت أنقاض أحد المباني التي دمرها الزلزال، وأظهرت مقاطع فيديو عملية إنقاذ الرضيعة، ونقلها بواسطة الفرق الطبية للكشف عليها والاطمئنان على حالتها الصحية.