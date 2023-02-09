ترحيب تركي بالمساعدات اليونانية.. ومراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد صورة مؤثرة

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن هناك ترحيب كبير جدا بالمساعدات اليونانية التي قدمتها أثينا لمواجهة تبعات الزلزال على المستوى الشعبي، حيث أن مشاركة هذا الألم في هذه الأوقات شيء مهم جدا.

صورة مؤثرة بين فرق الإنقاذ التركية واليونانية

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية: «هناك صورة مؤثرة للغاية لعناق يحدث بين فرق الإنقاذ التركية واليونانية بعد النجاح في استخراج أشخاص من تحت الأنقاض بعد 70 ساعة من الزلزال».

وتابع: «الصور أثرت كثيرا ونقلت بشكل واسع على وسائل الإعلام التركية والأوروبية، ورئيس الوزراء اليوناني أكد أن المهم في هذه الأوقات المساعدة والوقوف إلى جانب الشعب التركي».

مساعدات متبادلة بين تركيا واليونان

واستطرد المراسل: «في 1999 قدمت اليونان مساعدات عندما ضرب تركيا زلزال إسطنبول، وكذلك قدمت تركيا المساعدات لليونان في الحرائق، وهي أمور مهمة على المستوى الرسمي والشعبي، وسبق ذلك عملية شحن كبيرة من الحكومتين اليونانية والتركية قبل الانتخابات».