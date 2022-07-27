محافظ قنا يعلن تكليف دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالوحدات الصحية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار وزير الصحة والسكان بتكليف دفعة جديدة من الأطباء، للعمل في عدد من الوحدات الصحية بمحافظة قنا، بموجب القرار رقم 303 لسنة 2022، الذي يتضمن تكليف الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2020، تكليف مارس 2022.

ويتضمن القرار تعيين الأطباء الذين يشملهم قرار التكليف في وظيفة اخصائي طب بشري ثالث، بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، وذلك للعمل بمديرية الصحة في محافظة قنا.

تسليم الأطباء الجدد مهام عملهم بالوحدات الصحية

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه يجري البدء في تسليم الأطباء الجدد لمهام عملهم في الوحدات الصحية بمراكز المحافظة، وذلك لتغطية العجز في الأطباء البشريين، وذلك بعد تقديم الطبيب لمسوغات التعيين الخاصة به، مؤكداَ أن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على رفع مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة، والدفع بالقوى البشرية المختلفة للعمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.

محافظ قنا يستمع إلى شكاوى المواطنين

وفي سياق آخر، واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استقبال المواطنين للاستماع إلى شكاواهم، وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استقبل المحافظ عدداً من المواطنين، واستمع إلى شكوى كل مواطن على حدة، ووعد ببحث الشكاوى ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطنين.

وكشف محافظ قنا عن أن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة، ما بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.