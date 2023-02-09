رد فعل أسرة نيرة أشرف على تأييد «النقض» إعدام المتهم.. «والدتها سجدت لله»

بعد إسدال الستار الأخير من قبل محكمة النقض، اليوم الخميس، على القضية المتهم فيها محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، الذي جاء بتأييد حكم الإعدام، هاتف خالد عبدالرحمن محامي الضحية، والدها الذي تغيب عن حضور الجلسة لسوء حالة الأسرة النفسية، وعلق قائلًا إنه يثق في القضاء المصري العادل.

والد نيرة أشرف «والدتها سجدت لله»

وأضاف والد نيرة أشرف، أنه يتمنى حضور تنفيذ حكم الإعدام على المتهم، مشيرًا إلى أن زوجته حينما علمت بتأييد الحكم على محمد عادل قاتل نجلتها، سجدت لله، بحسب ما أوضحه المحامي في تصريح خاص لـ«الوطن».

حيثيات حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

وكانت قد أودعت محكمة الجنايات حيثيات الحكم على المتهم، وذكرت أنه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.