أسماء المرشحين لمجلس نقابة المهن التمثيلية.. منهم أحمد بدير ولقاء سويدان

تقدم عددا من الفنانين للترشح ضمن انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وذلك حسبما كشف الفنان أشرف طلبة سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية.

وكشف الفنان أشرف طلبة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك عدد من الفنانين تقدموا بالفعل للترشيح في انتخابات مجلس إدارة النقابة، من بينهم أحمد بدير ولقاء سويدان ونهال عنبر وإيهاب فهمي وعفاف رشاد، وعدد آخر من الفنانين .

موعد انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

وأضاف طلبة أنه أيضا تقدم للترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة، وأن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية يجرى إغلاقه مساء اليوم الخميس الموافق 9 فبراير حيث كان قد فتح باب التقدم للترشح مع بداية شهر فبراير.

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية سيضم ستة أعضاء يجرى اختيارهم في الإنتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 3 مارس، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.