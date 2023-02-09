فتح باب تعديل نظام التعاقد لسكان منطقة ماسبيرو بالقاهرة الأحد المقبل

أعلن حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، فتح باب تعديل نظام التعاقد بمنطقة مثلث ماسبيرو؛ للراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، وعليهم التوجه إلى مقر الحي في الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري، لملء الإقرار الخاص بذلك.

البيانات المطلوبة

ويتضمن إقرار تعديل نظام التعاقد ملء بيانات تشمل: الاسم والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، ورقم إيصال استلام الأوراق، والعنوان بالمنطقة قبل التطوير.

نص الإقرار

كما جاء نص إقرار تعديل التعاقد كالتالي: «أقر أنا السيد.. وأنا في كامل قواي العقلية ولدي الأهلية القانونية للإطلاع بأنني سبق لي اختيار رغبة العودة للمنطقة بعد التطوير، بالتوقيع على استمارة حصر الرغبات، وكذا التوقيع على الاتفاق المبرم مع رئاسة حي بولاق أبو العلا بنظام سواء الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وأننى أرغب في تعديل نظام التعاقد ليكون بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وأننى أتحمل كامل المسئولية القانونية والمدنية عن صحة ما ورد فى إقراري هذا».

إجراءات إنهاء التعاقد وتخصيص الوحدات

وفى سياق متصل، تتابع وزارة الإسكان مع محافظة القاهرة إجراءات إنهاء التعاقد وتخصيص الوحدات السكنية بمشروع منطقة مثلث ماسبيرو لأصحاب الحق في العودة للمنطقة، حيث تم اجراء قرعة خلال الفترة الماضية على الوحدات السكنية، بحيث لا يتم التدخل في اختيار رقم الوحدة.

القضاء على العشوائيات

ويعد مشروع مثلث ماسبيرو أبرز العلامات للقضاء على المناطق العشوائية والعمل على تطويرها، إذ تم الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية الخاصة بالسكن البديل للراغبين في العودة لماسبيرو من السكان الأصليين.

وتتكون الأبراج بمنطقة ماسبيرو من طابق بدروم عبارة عن جراج بمسطح 19220 م2، يستوعب 353 سيارة، وطابق أرضي تجاري ودور أول جراج علوي بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «إداري» يتكون من بدروم و دور أرضي تجاري، و15 طابقا متكررًا.