كل ما تريد معرفته عن أبراج مثلث ماسبيرو بعد تحديد القرعة العلنية

مشروع «الإسكان البديل» بمنطقة مثلث ماسبيرو، يعد واحدا من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، إذ يتكون من برجين، وكل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل طابق يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة، وهي وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مخصصة لسكان المنطقة الراغبين في العودة مرة أخرى عقب انتهاء التطوير.

كل برج من 5 بنايات متصلة بارتفاع 18 طابقا

وتم توفير 10 مصاعد داخل أبراج السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، لخدمة السكان العائدين للسكن بالمشروع، وتوفير احتياطي حال تعطل أحد المصاعد، لصعوبة الصعود على السلم، نظرًا لارتفاع الأبراج.

كما يضم مشروع أبراج مثلث ماسبيرو، البرج الإداري، الذي يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري ويضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

تحديد القرعة العلنية

وخلال الأيام الماضية، أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لتحديد أدوار الوحدات السكنية للمواطنين العائدين إلى الأبراج بالمنطقة، وذلك من قبل محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليوافق يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2022، الساعة العاشرة صباحاً، باستاد المقاولون العرب.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتسكين داخل أبراج الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، في عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي.

ووفقا للمهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو، في حديثه لـ «الوطن» يعود سبب إجراء قرعة علنية لتسكين وحدات برجي الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، إلى توزيع الوحدات السكنية داخل الأدوار بشكل عشوائي كى لا يحدث مشاجرة بين السكان أثناء التسكين.