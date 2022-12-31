«مثلث ماسبيرو».. شقق «تسليم مفتاح» جاهزة لاستقبال العائدين إلى المنطقة

بعد إجراء وزارة الإسكان قرعة علنية الأسبوع الماضي، بشأن تخصيص وحدات مثلث ماسبيرو للأهالي الذين قرروا العودة للمنطقة بعد تطويرها، يستعد الأهالى لتسلم الوحدات السكنية البديلة والجاهزة «على المفتاح»، وأبدى السكان العائدون إلى ماسبيرو ارتياحهم لهذه الخطوة بعد مرور نحو 3 سنوات من انطلاق مشروع التطوير، موجّهين الشكر للرئيس السيسى على تحويل عشش ماسبيرو إلى سكن كريم يليق بالمصريين.

ويجرى حالياً بعد انتهاء القرعة إصدار خطابات شركات المرافق، ليقوم المواطن بالتوجّه إلى شركات المرافق لتغيير العدادات باسم المواطن أو المواطنة، حسب الوحدة التى خُصصت له وفق القرعة، وبعد تغيير العدادات باسم المواطن، يتم تحرير العقود وتسليم الوحدة.

ونظراً للموقع المتميز للمنطقة، فقد كان لها النصيب بأن تكون أول منطقة عشوائية يتم تطويرها داخل محافظة القاهرة، من خلال إزالة جميع العشش العشوائية، وإنشاء أبراج على الطراز الأوروبى، وتظهر وكأنها برج واحد متصل، ويبلغ عدد طوابقها 18 طابقاً. ويسابق العمال والفنيون الزمن لإنهاء اللمسات الأخيرة بالمشروع، وتسليمه للأهالى، حيث تُنفذ حالياً مرحلة التشجير ورصف الطرق أمام الأبراج.

مصباح حسن، المتحدث باسم رابطة شباب وأهالى منطقة ماسبيرو، قال لـ«الوطن»: نشكر القيادة السياسية على تحرّكها لتحسين حياة المواطن، وسيتم التسليم قريباً بعد انتهاء تشطيب الوحدات وإجراءات القرعة. وطالب متحدث باسم أهالى ماسبيرو الحكومة بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى للأهالى، وقال: «نشكر الحكومة على تفهمها لمطالب الأهالى، لكن لدينا بعض المعوقات، تتمثل فى دفع مصاريف العدادات والصيانة دفعة واحدة، وهو ما لا يتناسب مع ظروف الأهالى، ونعلم أيضاً مدى أهمية الصيانة لتلك المنشآت، لذلك نقدّم اقتراح الأهالى بخصم هذه المبالغ من التعويض الخاص بكل ساكن والمقدّر بـ60 ألفاً للغرفة، وإضافة تلك المبالغ المخصومة على الأقساط الشهرية، التى يدفعها كل ساكن، وهو ما يُحقّق المطلوب.

وقال محمد خفافى، من سكان مثلث ماسبيرو، إن تطوير المنطقة حلم تحقّق، ونشكر اهتمام الدولة على هذه النقلة الحضارية، فيما قال كريم عبدالسلام، من السكان: «نحن فى انتظار خطوة تسلم الوحدات، ومشروع تطوير مثلث ماسبيرو منذ بدايته كان يتم بالتوافق مع الأهالى، وهذا سبب رئيسى فى نجاحه»، مؤكداً أن الاعتراض ليس على قيمة تلك المبالغ، لكن فى آلية السداد، وطلبنا رسمياً من المسئولين تقسيط المبالغ على مدة التعاقد، وبالفائدة نفسها على التقسيط.