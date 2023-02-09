خبير أمن معلومات: «التابلت» يسهل الرقابة على الأطفال أكثر من «الموبايل»

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلومات، إن الجيل الحالي أصبح جيلا تكنولوجيا بحتا، إذ أنه يستخدم كل الوسائل الرقمية المختلفة على مدار اليوم، حتى أثناء قيامه بأي أنشطة مختلفة، مثل تصفح الإنترنت أثناء تناول الطعام، مشيرًا إلى أن 60% من الأطفال الحاليين سوف يشغلون وظائف غير معروفة في التكنولوجيا مستقبليًا عن طريق الذكاء الاصطناعي.

أهمية الإشراف الأبوي

أكد طارق، خلال حواره عبر «زوم» على فضائية «إكسترا نيوز»، أهمية الإشراف الأبوي للتحكم الكامل في التطبيقات المنتشرة التي يستخدمها الأطفال أثناء جلوسهم على الإنترنت، موضحًا أنه لا بد على الأطفال في عمر 8 سنوات، استخدام «التابلت» وليس الهاتف المحمول، حتى لا يكون هناك خصوصية، يستطيع الطفل عن طريقها السيطرة على الآباء والأمهات، إذ يقيد استخدام هاتفيه، فلا يستطيع الوالدين من مراقبته.

يوتيوب كنزا ذهبيا بين أيدي الآباء

أضاف خبير أمن المعلومات، أن زمن وصول المعلومة عن طريق الشاشات الرقمية، يكون صعبا للغاية بالنسبة للأطفال في سن صغير، على عكس الآباء الذين يكون استيعابهم أكبر بكثير، بالتالي نجد أن الفيديوهات القصيرة والكورسات «الأونلاين»، سهلت عديد من الأمور، لافتًا إلى أن يوتيوب كنزا ذهبيا بين أيدي الآباء والأمهات، لكي يتعملوا المحتوى الرقمي والإشراف الأبوي.