انطلاق الدورة الثانية لملتقى ومعرض إيديوتيك للتعليم الفني والتكنولوجي 20 فبراير

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023» يومي 20/ 21 فبراير الجاري، تحت شعار «ارسم مستقبلك»، في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار فى المنتج البشري.

ينعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية

كما يشارك في رعاية الملتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، بأن الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات، واتحاد الصناعات المصرية وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ومدارس التعليم الفني المزدوج.

وأشار، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إلى أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفني، تم إطلاقها منذ عام 2018، كما تم إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

وعلى هامش ملتقى إديوتك، وفي ضوء الشراكة الممتدة لعشر سنوات بين أكاديمية ناس، وشركة سيمنز في مجال التدريب، سيتم إعلان إطلاق تعاون جديد بين الشركتين، بهدف توفير شهادات معتمدة من مبادرات مع شركات عالمية، والتعاون لمنح شهادات معتمدة لطلاب التعليم الفني في تخصصات نادرة، عن طريق أكاديمية ناس لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحت إدارتها في تخصص الأمن السيبراني، ويستهدف التعاون دعم الطلاب المصريين بشهادات معتمدة في التكنولوجيات الحديثة، التي فرضت نفسها بقوة كانعكاس للتطور التكنولوجي.

سرعة إنشاء مجالس المهارات القطاعية المستقلة

كما أوصى الملتقى، بسرعة إنشاء مجالس المهارات القطاعية المستقلة، وكذلك النظام القومي لسوق العمل والمهارات لضمان صياغة وتطبيق وتقييم وتأهيل الشباب على المعايير الاحترافية والتقنية بمعايير دولية لكل المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني للعمل على تحديد وتنمية المهارات والقدرات البشرية لتوسيع العمل وانتشاره على مستوى مناطق الجمهورية جغرافيا وقطاعيا ودمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات في مناهج التعليم الفني والتكنولوجي بشكل عام، وتكامل دور الشركاء والمنظمات الدولية التي تعمل في مصر وتشارك في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يحقق أكبر استفادة من هذه الشراكات.

كما حثت التوصيات، على الاستمرار في جهود تطوير المناهج في جميع التخصصات والاستمرار في جهود تطوير المناهج في جميع التخصصات والاسترشاد بما يحدث في العالم من تطور والربط بين التعليم الفني والتكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، مع الاتفاق على دعم وتطوير التعليم التكنولوجي ومواجهة الفجوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي والتخطيط لوظائف المستقبل وتحسين جودة العملية التعليمية وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير المناهج وخلق بيئة تعليمية تحفيزية نابعة ومرتبطة بالاحتياج الحقيقي لسوق العمل.