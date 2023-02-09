رسوم يجب إيداعها للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم.. اعرفها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشغل وظائف معلمين، وكشف موقع بوابة الوظائف الحكومية، حاجة وزارة التربية والتعليم إلى 30 ألف معلم في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، رسوم التقدم لشغل وظائف الـ30 ألف معلم، وفق موقع بوابة الوظائف الحكومية وهي كالتالي.

رسوم التقديم على وظائف الـ30 ألف معلم

يتم سداد رسوم التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم، وهو مبلغ مقداره 24 جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتم إيداع المبلغ المذكور عن طريق الإيداع بفروع البنك الأهلي المصري -بنك مصر – بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/.

شروط التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون مر على فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي أقل من 4 سنوات.

لتقدير العام يكون مقبول فأعلي.

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

يكون التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم فقط.