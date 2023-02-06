مذيعة «DMC» توجه التحية لشباب «الوطن»: ملف العفو الرئاسي مهم جدا

أشاد برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف ، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «مصر للجميع.. عفو ودمج وحماية»، الذي تناول على 5 صفحات ملف العفو الرئاسي، ووجت الإعلامية أسماء يوسف التحية لصحفيين «الوطن»، متابعة «صحيف الوطن عاملة ملف مهم جدًا جدًا على 5 صفحات، بعنوان العفو الرئاسي أبواب الفرج مفتوحة، 5 صفحات كاملة، بنوجه كل التحية لزملائنا في «الوطن» على هذا الملف، اتكلموا على المحطات المهمة في موضوع العفو، بداية من عقد الإجتماعات الأولى للجنة بالتشكيل الجديد في 20 إبريل وكمان على مراحل الإفراج وشروط الإفراج والدمج من أهم الخطوات، ملف مهم الحقيقة».

سامي عبدالراضي: خروج 1100 من السجون بالعفو الرئاسي

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن البداية كانت منذ ما يقرب من 7 سنوات بالنسخة الأولى بمنتدى شباب العالم، ووجّه الرئيس السيسي بإنشاء لجنة للعفو الرئاسي، وبدأ تفعيلها في حفل إفطار الأسر المصرية بإبريل الماضي، ليتم العمل بالتشكيل الجديد بمايو الماضي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن خرج 1100 من المسجونين بقضايا الرأي.

وأضاف عبد الراضي، أن الصحفي إمام أحمد والزملاء بالقسم السياسي بجريدة الوطن، أشاروا إلى فكرة الدمج والتأهيل الخاصة بالمفرج عنهم، إذ أن بعضهم من الطلاب الذين عادوا لدراستهم، وبعضهم موظفين عادوا لأعمالهم، لافتًا إلى قصة شاب بصفحة من الجريدة عاد لعمله بمكانة أعلى.

برنامج «8 الصبح» يبرز تقرير «الوطن» عن معرض الكتاب

كما أبرز برنامج «8 الصبح» بتقرير «الوطن» عن معرض الكتاب والذي جاء بعنوان «اليوم.. اختتام الدورة الـ 54 للمعرض و3 ملايين زائر خلال 10 أيام»، الذي تناول الإقبال الذي فاق التوقعات في الزيارات وعودة ظاهرة الطوابير، والأعداد الكبيرة التي قامت بزيارة المعرض تخطت الـ 3 مليون زائر خلال 10 ايام.