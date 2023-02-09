أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في البنك الأهلي.. «هتاخد فلوس كل يوم»

أعلن البنك الأهلي عن تعديل سعر الفائدة على الودائع لأجل قصيرة المدة، في بداية يناير الماضي، بالتزامن مع بداية العام الجديد، حيث أجرى البنك الأهلي تعديل هيكل الفوائد على المدخرات لديه (حسابات التوفير وشهادات الادخار، بهدف إتاحة عائد منافس على المدخرات قصيرة المدة، والتي يتم طرحها من قبل البنك حيث تتيح الودائع قصيرة الأجل عائد يومي للعملاء.

سعر الفوائد على الودائع في البنك الأهلي

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي ترصد «الوطن»، في هذا التقرير سعر الفوائد على الودائع في البنك الأهلي بعد الزيادة التي تم إقرارها.

وأكد البنك أنه في حالة الودائع التي تكون مدتها من أسبوع إلى أسبوعين، يكون سعر الفائدة 5 % سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه، أما من أسبوعين إلى أقل من شهر، يكون سعر الفائدة 6.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه، وفي حالة مدة شهر إلى قل من شهرين يصبح سعر الفائدة 6.5% سنويا، على أن يكون الحد الأدنى لربط الوديعة 100 ألف جنيه.

وتابع البنك فى منشوره على موقعه الرسمى على الإنترنت أن الوديعة التي تكون مدتها من شهرين لأقل من 3 شهور، يصبح العائد عليها سنويًا 6.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه، أما إذا كانت المدة من 3 شهور وأقل من 6 شهور، يكون سعر الفائدة 7% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه، وفى حال ما إذا كانت المدة من 6 شهور وأقل من سنة، يكون سعر الفائدة 7% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

مزايا الودائع قصيرة الأجل

وتتميز الودائع قصيرة الأجل بعدة مزايا وفقا لما قاله البنك الأهلي، حيث تكون بدون حظر على كسرها بعد شرائها من العميل، ويمكن أن يتم إلغائها في ثاني أيام الشراء ويسترد أصل المال في حال رغبته لكن مقابل عدم احتساب أي فائدة بخلاف الشهادات التي يحظر كسرها إلا بعد مرور 6 شهور على شرائها، بالإضافة إلى أنه يمكن صرف الفائدة على الودائع لأجل قصيرة المدة من أسبوع حتى سنة، ويمكن العميل من شرائها من أول ألف جنيه باستثناء الودائع أقل من شهر بشرط أن لا يقل الحد الأدنى عن مائة ألف جنيه.