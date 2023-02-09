«الأسقفية» تستعد للاحتفال بالعيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر السبت المقبل

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لحفل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر السبت المقبل، وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية.

من جهته، أعرب دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته باجتماع كل رؤساء الكنائس بالكنيسة الأسقفية مؤكدًا دور مجلس كنائس مصر في تعزيز الروابط بين القادة الروحيين بمختلف الطوائف.

من المنتظر أن يشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية، وذلك وفقًا للوائح المجلس التي تمنح منصب الأمانة العامة كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

يحضر الحفل الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

مجلس كنائس مصر

الجدير بالذكر، أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

نبذ أي خلافات مذهبية

يسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.