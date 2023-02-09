«الأرصاد»: طقس اليوم هو الأشد برودة منذ بدء الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ اليوم الخميس، هو أبرد أيام فصل الشتاء حتى الآن لعام 2023، خلال ساعات النهار والليل.

درجة الحرارة هي الأقل منذ بدء الشتاء

وأوضحت الهيئة، أنه للمرة الأولى هذا الشتاء، حسب محطات الرصد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 8 درجات مئوية، لافتة إلى أنها أقل درجات حرارة سُجلت حتى الآن على القاهرة الكبري، ووصلت الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من درجة مئوية واحدة، وهو ما يعبر عن شدة الطقس اليوم.

وذكرت في بيانها، أن سقوط الأمطار اليوم، نسبتها لا تزيد عن 30%، وأماكن سقوطها هي الضبعة والعلمين والإسكندرية، وبعض مناطق من السواحل الشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الوجه البحري، وتكون بين خفيفة ومتوسطة، لكنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم كالآتي:

- القاهرة 17- 10.

- العاصمة الإدارية 17- 09.

- أكتوبر 17- 08.

- بنها 18- 10.

- دمنهور 17- 10.

- وادي النطرون 18- 09.

- كفر الشيخ 17- 10.

- المنصورة 17- 10.

- الزقازيق 18- 09.

- شبين الكوم 17- 09.

- طنطا 17- 09.

- دمياط 17- 10.

- بورسعيد 17- 09.

- الإسماعيلية 18- 09.

- السويس 17- 09.

- العريش 17- 09.

- رفح 16- 08.

- رأس سدر 16- 10.

- نخل 14- 2.

- كاترين 10، -01.

- الطور 20 - 10.

- طابا 17- 10.

- شرم الشيخ 23- 13.

- الإسكندرية 16- 10.

- العلمين الجديدة 15- 09.

- مطروح 15- 08.

- السلوم 15- 07.

- سيوة 17 - 03.

- رأس غارب 22- 11.

- الغردقة 21- 10.

- سفاجا 22- 11.

- مرسى علم 23- 12.

- شلاتين 24- 13.

- حلايب 22- 14.

- أبو رماد 23- 14.

- رأس حدربة 23 - 15.

- الفيوم 18- 07.

- بني سويف 18- 06.

- المنيا 19- 05.

- أسيوط 19- 05.

- سوهاج 17- 05.

- قنا 22- 08.

- الأقصر 23- 08.

- أسوان 24- 10.

- الوادي الجديد 22- 06.

- أبو سمبل 25- 10.