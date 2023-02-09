تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر في الجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة شارع السودان، ما يستلزم الغلق الكلي لكوبري الملك فيصل.

تفاصيل التحويلات المرورية

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين فقط بدءا من يوم السبت الموافق 11/2/2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023، وذلك على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من 2 صباحا حتى 5 صباحا فقط، ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من ميدان الجيزة، يجرى سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم استكمال السير يمينا بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

القادم من شارع السودان يجرى سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام ثم استكمال السير يمينا بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم استكمال السير يمينا بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وضع المساعدات الفنية

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.