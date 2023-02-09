المخرج شريف مندور: توقيع اتفاقية لترميم الأفلام السينمائية خلال الفترة المقبلة

أعلن المنتج والمخرج شريف مندور، توقيع بروتوكول بين مصر والسنغال وكوت ديفوار، من أجل ترميم الأفلام السينمائية خلال الفترة المقبلة.

توقيع بروتوكول بين مصر والسنغال وكوت ديفوار

أوضح مندور في كلمته التي أطلقها في حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن البروتوكول جاء بعد الندوة التي أقامها المهرجان بشأن ترميم وأرشفة الأفلام السينمائية الأفريقية.

جاء البروتوكول بحضور كل من عزة الحسيني مديرة المهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان وممثل لدولة السنغال ضيف شرف المهرجان وممثل لدولة كوت ديفوار.

يذكر أن المهرجان قد انطلق في الرابع من الشهر بتكريم عدد من الفنانين المصريين، أبرزهم محمد رمضان وهالة صدقي والموسيقار هشام نزيه.

حفل ختام مهرجان الأقصر

وكان الجميع وقف في حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دقيقة حداد على ضحايا زلزال سوريا وتركيا، قبل بدء المؤتمر الصحفي لإعلان جوائز الدورة الثانية عشر.