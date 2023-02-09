إنقاذ طفل تركي بعد 80 ساعة تحت الأنقاض: «اتكتبله عمر جديد»

انتشلت فرق الإغاثة مساء اليوم، طفلا من تحت الأنقاض في جمهورية تركيا، بعد مرور 80 ساعة على وقوع الزلزال المدمر في ولاية كهرمان مرعشي جنوب البلاد.

إنقاذ طفل تركي بعد 80 ساعة تحت الأنقاض

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الطفل محمد أمين بيرك تواجد بين الأنقاض بعد انهيار المبنى الذي يسكن فيه المكون من 4 طوابق، لكن كتبت له الحياة، فظل ينتظر يد تنقذه لمدة 80 ساعة من بداية الزلزال الاثنين الماضي بشدة 7.8 ريختر.

نقل الطفل إلى المستشفى

ونقلت فرق الإنقاذ الطفل إلى المستشفى بعد إخراجه عقب 80 ساعة من الزلزال، حيث ضرب زلزال تركيا كانت شدته 7.8 ريختر وبعدها بساعات وقع زلزال في سوريا بشدة 7.6 ريختر وحدث ارتدادات في أكثر من 13 دولة مختلفة.

إعلان حالة الطوارئ في تركيا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

دول شعر سكانها بالزلزال

وشعر سكان جمهورية مصر العربية ولبنان والجزائر وفلسطين بالزلزال ولكن الإصابات في الأرواح والمباني كانت في تركيا وسوريا فقط.