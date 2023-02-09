أشرف زكي لـ«إكسترا نيوز»: مهرجان المنصورة المسرحي جزء جديد يضاف لمسيرتي

تتواصل فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، الذي تنظمه محافظة الدقهلية، ويهدف إلى إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بأهمية مراكز الشباب، وبيوت الثقافة المنشأة حديثا.

جزء جديد يضاف لمسيرتي المهنية

وفي الإطار ذاته، قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن مشاركته وحضوره لفعاليات المهرجان، يعد بمثابة جزء جديد يضاف إلى حياته ومسيرته المهنية، واصفا المهرجان بـ«المهم للغاية».

وأضاف أنه يتمنى أن تبادر المحافظات جميعها باتخاذ هذه الخطوة، على غرار محافظة الدقهلية، وإقامة مهرجانات بنفس الفكرة والقوة.

المهرجان يخدم اتجاه الدولة

فيما قال الفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان، إن هذا المهرجان يخدم اتجاه الدولة، في عودة الشباب إلى الثقافة والفنون والرياضة.

وانطلق مهرجان المنصورة المسرحي في نسخته الثانية مساء أمس، في مبنى ديوان محافظة الدقهلية دورة الفنان عبد الغفار عودة، تحت رعاية محافظة الدقهلية والدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 8 حتى 15 من شهر فبراير الجاري.

جدير بالذكر، أن المهرجان برئاسة الفنان أحمد وفيق، وتتضمن اللجنة من وجود عدد من المخرجين والممثلين الكبار مثل المخرج أحمد عبد الجليل، مؤسس ومدير مهرجان المنصورة المسرحي، والفنانة التشكيلية إيمان أبو الغيط، مؤسس وأمين عام المهرجان، والنائب أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي للمهرجان وعضو مجلس النواب، ولفيف من المثقفين والمبدعين.