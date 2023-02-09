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غلق مسطح كوبري الجيش لمدة 11 ساعة.. تعرف على التحويلة المرورية

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
07:09 م | الخميس 09 فبراير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلة مرورية بالتزامن مع الغلق الكلي لمسطح كوبري الجيش في الإتجاه القادم من محور الصاعقة، إتجاه مناطق مصر الجديدة، غدا الجمعة، بدءً من الساعة 12 صباحا بعد منتصف ليل اليوم الخميس، وحتى الساعة 11 صباحا نفس اليوم.

حركة المركبات

وتتجه حركة المركبات القادمة من محور المليون شجرة، نحو الدوران والعودة من محور الصاعقة، فيمينا إتجاه محور لطفية النادي فالميدان الأول، فيمينا مسطح كوبرى الجيش إلى المأوى الدورانى، واستكمال سير حركة المركبات.

تعيين الخدمات المرورية

وعينت الإدارة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء بمنطقة مصرالجديدة، كما تعين الخدمات بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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