أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم «ورد وريحان» بأبوظبي (صور)

بدأ صناع فيلم «ورد ريحان» التصوير في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل، وإنتاج شركة «ميكسد ريالتي»، بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان فريق عمل الفيلم، وصل مؤخرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمعاينة أماكن التصوير المختلفة، وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة بهم.

انتهاء تصوير فيلم الجنينة

يأتي هذا بعد أن انتهت الجهة المنتجة من تصوير فيلم «الجنينة» داخل حديقة حيوان أبوظبي بمنطقة الشهامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أبطال العمل النجوم بيومي فؤاد، وآيتن عامر وأحمد فتحي ومحمد ثروت.

يعد فيلم الجنينة، أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبوظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفنى «إيهاب لمعي» وسوتير لـ هاني وليم، وتوزيع الاخوة المتحدين لـ وليد صبري.