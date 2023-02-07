زوجة محمد نور وأبناؤه يدعمونه بالعرض الخاص لفيلم «الحب بتفاصيله».. صور

حرصت زوجة الفنان محمد نور وأولاده، على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، الذي يقام حاليا بأحد المولات في منطقة الشيخ زايد، بحضور أبطال الفيلم.

محمد نور وملك قورة بالعرض الخاص لفيلم «الحب بتفاصيله»

بينما حرص محمد نور، وملك قورة، أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»، على التواجد علي السجادة الحمراء، والتقاط عدد من الصور التذكارية، كما حضر الفنان كريم الحسيني رفقة أسرتة، والفنان مصطفي قمر، والفنانة مادلين طبر.

طرح «الحب بتفاصيله» اليوم في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداث في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله

ويشارك في بطولة فيلم «الحب بتفاصيله»، محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، كريم الحسيني، مصطفى أبو سريع، مادلين طبر، أحمد بجة، ومن تأليف كريم الحسيني، ومن إخراج محمد حمدي.