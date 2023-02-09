«المركزي» يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ22.12% لأول مرة

واصلت أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل، الزيادة من جانب البنك المركزي، متجاوزةً 22% لأول مرة.

0.126% زيادة في سعر الفائدة

رفع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 364 يوم إلى 22.126% في نتائج عطاء اليوم من 22% في المزاد السابق.

جاذبية أدوات الديّن الحكومية

وزاد البنك المركزي، من سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 182 يوم، إلى 21.589% مواصلاً بذلك تعزيز جاذبية أدوات الديّن الحكومية، بحسب نتائج العطاءات المطروحة مؤخرًا للاكتتاب.

43.5 مليار جنيه أذون خزانة

وطرح البنك المركزي، الخميس، أذون خزانة أجل عام بقيمة 23.5 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بطلبات بلغت 261 للاكتتاب على أذون العام، وطلبت عائد 24.5%.

البنوك تطلب رفع أسعار الفائدة

وطلبت البنوك والمؤسسات الاكتتاب على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بواقع 275 طلباً، وطلبت عائد 22.65%، فيما لم يقبل البنك المركزي المصري سوى بنحو 183 طلباً للاكتتاب على أذون العام، ومنحها عائد متوسط 22.126%، ووافق "المركزي" على 188 طلبا للاكتتاب على أذون النصف عام، ومنحها عائد 21.589% كمتوسط.

طرح جديد الأحد المقبل

ويعتزم البنك المركزي المصري، غلق باب الاكتتاب على أذون خزانة أجلي 3 و9 أشهر، الأحد المقبل، بقيمة 13 مليار جنيه لأذون الثلاث أشهر، و21 مليار جنيه لأذون التسعة أشهر.