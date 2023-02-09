توجيهات عاجلة من «تعليم القاهرة» بشأن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة وعاجلة للإدارات التعليمية، بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بمدارس التعليم العام، والفني «صناعي- تجاري- فندقي- زراعی، نظامي وخدمات»، مؤكدة متابعة المدارس «نظامي/ خدمات» يوميا، من الضمان وحسن سير واستقرار العملية التعليمية.

تأكيد غرس المواطنة وروح الانتماء

وأكدت مديرية التربية والتعليم في خطابها، الالتزام بخطط توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي العالي، والاهتمام بالطابور المدرسي وتحية العلم، والتأكيد على غرس المواطنة وروح الانتماء للوطن.

كما أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، متابعة التزام المدارس بجداول الاشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترات «بداية اليوم الدراسي- الفسحة- موعد الصراف الطلاب»، وبالنسبة للمدارس المطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات، يجب متابعة المدارس والتأكد من الانتهاء من البرنامج العلاجي للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وكذلك حصر النتيجة لصفوف النقل.

متابعة التزام المدارس بتنفيذ القرارات الوزارية

شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، ومتابعة الالتزام بذلك، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لمجموعات التقوية المدرسية.

وطالبت مديرية التعليم بالقاهرة، اعلان جدول البرامج التعليمية بالتليفزيون ومواعيد اذاعتها على اوسع نطاق بالمدارس الاستفادة ابناءنا الطلاب منها، ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين، إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدأ اليوم الدراسي وإحكام الاشراف عليها.

ووجهت المديرية، بمعاملة أولياء الأمور وتخصیص مواعيد لزيارتهم، بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل كل مدرسة، والتاكد من هوية الزائرين، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الاشراف اليومي من الصراف جميع الطلاب واحكام علق حسن باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كما شددت على حظر استخدام العقاب البدني للطلاب لتأكيد على نظافة المدارس من الداخل «الأفنية- الفصول الدراسية- الطرقات- الحجرات- دورات المياه - الأسوار»، واتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة، وحصر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساطة القانونية.