أعلن الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خطوات التقديم بمسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم التقديم للمسابقة إلكترونياً بدءا من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري 2023، وحتى الخميس 9 مارس 2023، وذلك للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 بمختلف المحافظات.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف

وأوضح الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن خطوات التقديم بمسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف، تتم كالآتي:

- أول خطوة هي الدخول على الرابط المرفق هـنا.

- يتم إدخال كل المرفقات بالألوان.

- رفع كل الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يقوم المتقدم أو المتقدمة لمسابقة التربية والتعليم 2023 بالتأكد من كل المرفقات قبل أن يقوم بتحميلها.

- سيتم رفض الطلب في حالة عدم مطابقة المرفقات للشروط وكذلك للمستندات المطلوبة.

- آخر خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف، هي الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم للمسابقة بعد أن يقوم بإتمام عملية التسجيل.

الشروط المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف

وحدد الجهاز عدد من الشروط المطلوبة للتقدم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 عبر بوابة الوظائف، من بينها، ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.