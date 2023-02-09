«خليني شوية معاك» جديد أنغام في عيد الحب

تستعد الفنانة أنغام، لإطلاق أغنيتها الجديدة «خليني شوية معاك»، المقرر أن تكون أغنية عيد الحب الجديدة خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وصفحتها الرسمية بفسبوك قريبا.

أنغام كانت شاركت مؤخرا، في حفل غنائي لصالح الموسيقار الراحل طلال مداح، وقدمت فيه عدد من أهم وأشهر أغنياتها.

وكانت الفنانة أنغام، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «عشان اراضيك» من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، وتقول كلماتها:

‎عشان أرضيك انا شفت الحياه بعنيك

‎انا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي و الحاضر

بنيت الجاي كله عليك

‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي

‎لغيت راحتي بقي طموحي

‎تقول حاجه و اقول حاضر