«سحر» وزوجها والـ7 بنات على «فرشة خضار».. «إيد واحدة في الرزق الحلال»

يجمعهم الحب والعمل منذ 20 عاماً، إذ يتبادلان المهام لتوفير حياة كريمة لبناتهما، فمنذ سنوات عديدة اعتادا الذهاب إلى السوق لبيع الخضار بأسعار بسيطة، لا يعبأ أحدهما بمشقة السفر التى تستغرق وقتاً طويلاً لا يقل عن ساعتين، هى خلاصة لرحلة عمل شاقة.

تعيش سحر سعيد، 40 عاماً، فى بنى سويف، وتساعد زوجها فى بيع الخضراوات، منها البسلة والكزبرة الخضراء والثوم بأسعار بسيطة وفى المتناول، وتذهب إلى سوق أبوقتاتة فى الجيزة يوماً بعد يوم بالتبادل مع زوجها، بسبب مشقة السفر الذى يحتاج لليقظة فى وقت مبكر للوصول مع أذان الفجر: «مش بنيجى مع بعض، أنا يوم وزوجى يوم، لأن السفر مش حلو لو حد فينا جه كل يوم هيتعب».

الأسرة تبيع الخضار في سوق «أبوقتاتة» في «الجيزة» 3 أيام أسبوعيا

تساعد «سحر» زوجها للإنفاق على تعليم بناتها الـ7 وزواجهن، إذ يجمعان الخضار من الأرض الزراعية المملوكة لآخرين، ويقسمانها إلى «ربطات»، سعر ربطة البقدونس أو الكزبرة 2 جنيه وكيلو البسلة بـ15 جنيهاً: «أنا يدوب بكسب 3 جنيه أو جنيه واحد وبحمد ربنا على كده، ممكن أعمل فى اليوم 100 جنيه أو 150 جنيه على حسب».

تجلس «سحر» فى السوق إلى جانب أحد المخابز لتصبح بضاعتها على مرأى من الجميع، وتنادى عليها لتجذب الزبائن إليها قبل الدخول إلى قلب المكان والشراء منها، وورثت حب المهنة من زوجة عمها المتوفاة، إذ كانت تأتى معها إلى سوق أبوقتاتة منذ صغرها، وتعلمت منها تجارة البيع والشراء لتصبح مصدر دخلها هى وزوجها، لذا لم تحاول ذات مرة أن تذهب إلى سوق آخر، لأنها اعتادت على هذا المكان منذ فترة كبيرة وألفته بسبب العشرة الطويلة: «مرات عمى كانت بتاخدنى وأنا عيلة صغيرة أبيع معاها وأتعامل مع الزباين لحد لما شربت أسرار المهنة».

«سحر» تزور السوق أيام السبت والاثنين والجمعة

تأتى «سحر» إلى السوق فى أيام السبت والاثنين والجمعة، أما زوجها فيأتى باقى الأيام، خاصة بعد زواج ابنتيها لاستكمال رسالتهما مع البنات الأخريات، لكن ظروفهما الصعبة تحول بينهما وبين أحلامهما البسيطة: «عندى بنت مخطوبة على وش جواز ناقصها المطبخ والبطاطين والتلاجة».