كيف أحيت الفنانة شادية بطلات نجيب محفوظ؟.. نقلتهم من الرواية إلى السينما

«لأول مرة أشعر أن الشخصية التي رسمتها بالكلمات على الورق، موجودة أمامي من لحم ودم تتحرك على الشاشة، قدرة فائقة من الإبداع لم أكن أتخيلها»، كلمات وصف بها الأديب العالمي نجيب محفوظ، الفنانة القديرة الراحلة شادية التي تحل ذكرى ميلادها الـ92 اليوم، حيث جسّدت عدد من شخصيات رواياته في نحو 5 أفلام، وذلك خلال تصريحات إذاعية وأحاديثه في جلساته مع الأدباء، وحسب تصريحات تليفزيونية للناقد الفني كمال رمزي، أن «محفوظ» فوجئ بأداء شادية وإبداعها وتفاصيلها للشخصية التي تجسدها.

وفي ذكرى ميلاد شادية الـ92 باعتبارها من مواليد 8 فبراير عام 1931، والتي رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر عام 2017، بعد صراع طويل مع المرض، تستعرض «الوطن» الأفلام التي شاركت بها ومأخوذة عن روايات نجيب محفوظ، وذلك من خلال السطور التالية:

فيلم اللص والكلاب

عام 1962 جسّدت شادية شخصية نور، في فيلم اللص والكلاب، عن رواية للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار صبري عزت، أمام شكري سرحان، كمال الشناوي، نظيم شعراوي، فاخر فاخر، إخراج كمال الشيخ، ويحتل المركز رقم 15 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

زقاق المدق

عام 1963 جسّدت شخصية حميدة في فيلم زقاق المدق، عن رواية بنفس الاسم للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج حسن الإمام، بطولة حسن يوسف، يوسف شعبان، صلاح قابيل، سامية جمال، حسين رياض، عقيلة راتب، محمد رضا، عبدالوارث عسر.

فيلم الطريق

عام 1964 جسّدت شخصية كريمة في فيلم الطريق للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار حسين حلمي المهندس، إخراج حسام الدين مصطفى، ، بطولة سعاد حسني، رشدي أباظة، حسن البارودي، محمد توفيق، تحية كاريوكا.

فيلم ميرامار

عام 1969 جسّدت شادية شخصية زهرة، في فيلم «ميرامار» عن رواية لنجيب محفوظ، بطولة يوسف وهبي، يوسف شعبان، أبوبكر عزت، عماد حمدي، نادية الجندي، سهير رمزي، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ، تم اختيار الفيلم في المركز رقم 29 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

ذات الوجهين

عام 1973 شاركت في فيلم «ذات الوجهين» للأديب نجيب محفوظ، وجسّدت شادية شخصية كريمة، سيناريو وحوار فيصل ندا، إخراج حسام الدين مصطفى، بطولة عزت العلايلي، عماد حمدي، نجوى فؤاد.