زلزال تركيا وسوريا.. خروج أطفال أحياء وارتفاع جديد في عدد الوفيات

سجلت وفيات زلزال تركيا وسوريا منذ الاثنين الماضي حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص، حسب آخر إحصائية صادرة عن جهات حكومية تركية وسوريا، مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات في البلاد.

تحرك فلسطيني عقب وقوع زلزال سوريا وتركيا

بدروها تحركت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لتقديم الاستغاثات إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال وستتحرك فرق الاستغاثة عبر دولة الأردن جارة فلسطين، مع الإعلان عن نجاح فرق الاستغاثة الفلسطينية في عدة دول سابقة منها باكستان وإندونيسيا.

وبعد زلزال سوريا وتركيا، خرجت اليوم الخميس، إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة لتوضح إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في ولايتين من أصل 10 ولايات تم إعلان حالة الطوارئ فيها وستنتقل الفرق الإغاثة إلى باقي الولايات الأخرى لتقديم المساعدة.

مشاهد لا تنسى من زلزال سوريا وتركيا

وشهد زلزال سوريا وتركيا خروج أطفال أحياء بعد 4 أيام، وإخراج حيوانات من تحت الأنقاض، وأيضَا إجلاء آلاف الجثث وسط توقعات بزيادة أعداد الوفيات والإصابات الساعات المقبلة بسبب شدة الزلزال الذي سجل 7.8 ريختر على مقياس أجهزة الرصد.