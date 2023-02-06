مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم محمد رمضان: نجم الجماهير

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الممثل محمد رمضان، وقالت مقدمة الحفل: «نجم مصري جماهيري، ممثل مميز قدم للسينما (إحكي يا شهرزاد) مع المخرج يسري نصر الله و(الكنز) مع المخرج الكبير شريف عرفة هو المثير للجدل ونجم الجماهير محمد رمضان».

محمد رمضان: شرف عظيم

وقال محمد رمضان بعد تكريمه: «كل دورة وإحنا وكلنا بخير وصحة وسلامة، وكل الشكر لإدارة مهرجان الأقصر، شرف عظيم إني استلمت جايزة في تاريخي من النجم الكبير محمود حميدة».

وتابع: «أشكر رئيس المهرجان سيد فؤاد مؤلف فيلمي القادم، وبشكر المخرج مجدي أحمد علي مخرج فيلمي القادم بردو، وسعيد بوجودي جدا وكل الشكر لأهل الأقصر وسعيد بوجودي».

الحياة تنقل حفل افتتاح المهرجان

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة، مساء الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب».