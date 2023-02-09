أحمد آدم: «أول ما تيجي سيرة الشغل قلبي بيتقبض»

قال الفنان أحمد آدم، إنه بطبيعته نشيط طيلة الأسبوع، لكن عندما تأتي سيرة العمل ينقبض قلبه، «أول ما بتيجي سيرة الشغل الواحد قلبه بيتقبض ويرفرف ويتوتر، وروحت للدكتور قال لي خد بالك أنت عندك خوف من الشغل، قلت له آه والله».

آدم: اليابان الشغل عندهم إدمان

أضاف «آدم»، خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه عندما تحضر في ذهنه سيرة الشغل يتذكر دولة اليابان، التي تعتبر العمل من الإدمان، «والله تنفع مطلع أغنية، اليابان الشغل عندهم إدمان، تنفع مطلع أغنية لمدحت صالح».

آدم: في اليابان بيعملوا إعلانات بيطلبوا من الشعب يريح شوية

وقال الفنان: «في اليابان بيعملوا ليهم إعلانات يطلبوا من الشعب يريح شوية، بيقولولهم ريحوا شوية من الشغل، وبطلوا شغل، تلاقي المذيع الياباني طالع يقول عزيزي الياباني بطل أم شغل شوية، مش كل شوية شغل شغل بس، والحالة دي عندهم اسمها الكاروشي».