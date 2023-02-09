ختام فعاليات برنامج «نتشارك» للبرلمانيات بمراكز شباب القليوبية

انتهت وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وإشراف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمراكز شباب كفر عابد بإدارة طوخ ومركز شباب كفر مناقر بمدينة بنها.

تفعيل دور المبادرات الشبابية

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية في بيان له أن البرنامج يهدف إلى تفعيل دور المبادرات الشبابية حيث تم انطلاق فعاليات مبادرة محو الأمية الثقافية للأطفال بمركز شباب كفر مناقر وانطلاق مبادرة «ازرع ثمرة» بمركز شباب كفر عابد بإدارة طوخ.

أضاف أن المبادرة والبرنامج تأتي بمتابعة الدكتور ناصر السيد محمود نجيب مشرفا البرنامج وإشراف محمود طلعت مدرب البرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

إعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب

أشار محمود طلعت مدرب البرنامج بوزارة الشباب إلى أن برنامج نتشارك للبرلمانيات لتنفيذ المبادرات المجتمعية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمحافظة القليوبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية 13 لــ 19 عامًا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف ان البرنامج تم تنفيذه لمدة 4 أيام بهدف إعداد متدربين من أعضاء برلماني طلائع وشباب مصر من الفئة العمرية 13 لــ 19 عامًا ، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 288 مبادرة، حيث ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة، تمكين الفتيات بكل أنواعه، والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف دعم الوافدين من الدول ما بعد cop27 والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء والبيئة والصحة.

يذكر أنه تم تنفيذ برنامج «نتشارك» في أولى انطلاقة له بمحافظة القليوبية واستضافه مركز شباب مدينة طوخ كفر عابد فعاليات البرنامج بمشاركة 15 مشاركا.