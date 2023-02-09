موعد عرض مسلسل «الأصلي» على قناة dmc

ينطلق عرض المسلسل الجديد «الأصلي»، على قناة dmc، بدءًا من الأحد 12 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل الأصلي

المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة ريهام عبد الغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل الأصلي

يقوم العمل على شخصية محورية وهي «فاطمة الأصلي»، التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور، ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على «أم فاطمة» زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولدا، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.