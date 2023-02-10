مصرع 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء الخميس في حادث تصادم بين دراجتين نارية على طريق رأس الخليج - شربين، بمحافظة الدقهلية وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالي رأس الخليج لمركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية خلال زفة عروس على طريق رأس الخليج- شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحريات تبين أن سبب الحادث تصادم دراجتين نارية خلال زفة عروسين على طريق رأس الخليج- شربين، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم «رأفت. م. ر»، 19 عاما، و«طاهر. ر»، 18 عاما، يقيمان في رأس الخليج، والثالث لم يتم التعرف عليه.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.