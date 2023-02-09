تصادم 3 سيارات وميني باص في حادث كوبري الدقي وإصابة 5 مواطنين

شهد كوبري الدقي حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميني باص، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة السيارات، وأصيب 5 أفراد بينهم إصابات بالغة، وأظهرت الصور اصطدام ميني باص بالحاجز الحديدي الخاص بكوبري الحديدي، وأحدث تلفيات في الحاجز؛ لكنه منع سقوط السيارة من أعلى الكوبري.

5 مصابين في حادث الدقي

وأسفر الحادث عن وجود 5 مصابين من جراء الحادث بينهم سائقي السيارات الملاكي والميني باص ، وحضرت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما حضرت قوة أمنية من المرور وساهمت في تسيير حركة المرور أمام السيارات وسحب الكثافات المرورية من أعلى كوبري الدقي.

تلفيات في 3 سيارات أعلى كوبري الدقي

انتقلت الوطن إلى مكان الحادث وتبين وجود تلفيات كبيرة في السيارات التي اصطدمت مع بعضها أعلى كوبري الدقي وأن التلفيات عبارة عن تدمير في مقدمة السيارة الميني باص وسيارتين ملاكي وأن قوة المرور استدعت الأوناش الخاصة بالمرور لرفع حطام حادث كوبري الدقي وإخطار النيابة العامة به لاستكمال الإجراءات القانونية.

الإسعاف تنقل مصابي حادث كوبري الدقي

شاهدت الوطن وجود سيارتي إسعاف أعلى كوبري الدقي لنقل المصابين إلى المستشفى وأن الإسعاف حضرت عقب الحادث بدقائق بعد استغاثات من المارة الذين تصادف سيرهم من أعلى كوبري الدقي وقت الحادث وبحسب رواية شهود العيان أن اثنين من المصابين حالتهما سيئة.