«غرفة السياحة»: 2 مارس المقبل.. آخر موعد لعودة معتمري شهر رجب

أكد أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، تعميم منشور على أعضاء الغرفة، بموافقة وزارة السياحة والآثار على الطلب الذي تقدمت به الغرفة والخاص بتعديل موعد الذهاب والعودة لمعتمري الطاقة التشغيلية لشهر رجب بحيث يكون آخر موعد لسفر المعتمرين خلال هذا الشهر هو يوم 25 رجب من عام 1444 هجريا الموافق يوم 16 فبراير الجاري على أن يكون آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان هو يوم 10 شعبان 1444 هجريا الموافق 2 مارس 2023.

أعداد المعتمرين منذ بداية الموسم تجاوزت الـ 305 ألف معتمر

وفى ذات السياق، قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي وحتى الآن قد تجاوزت الـ 305 ألف معتمر، لافتا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رجب الجاري كانت جيدة للغاية ولاسيما خلال إجازات منتصف العام الدراسي بالفترة من 24 يناير الماضي وحتى يوم 10 فبراير الجاري.

أسعار عمرة شعبان

وأضاف لـ «الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام وعددها نحو 1923 شركة أعلنت أسعار برامج عمرة شعبان التي تبدأ خلال الـ 10 أيام الأخيرة من هذا الشهر، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة حددت بداية سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي الذي يبلغ مدته 15 يوما بـ 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي سيتم تنظيمها خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان وتستمر لبضعة أيام من رمضان ستبدأ من 35 ألف جنيه

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان وما إذا كانت ستسمر وفقا للنظام الذي بدأت عليه من أول الموسم أم ستطرأ عليها تغييرات جديدة.