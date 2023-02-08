«غرف السياحة»: غالبية حجوزات عمرة شعبان ورمضان اتجهت للبرامج الاقتصادية

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين على حجز برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين، لافتا إلى أن نسب حجز برامج العمرة الاقتصادية خلال هذين الشهرين لا تقل عن 80% من إجمالي الحجوزات، موضحا أن تلك النسب تعتبر طبيعية في ظل ملائمة أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي للشريحة الكبرى التي تسافر لأداء مناسك العمرة.

برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم

وتابع «منذ انطلاق رحلات العمرة في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن ونسب إقبال المواطنين على السفر عبر برامج العمرة الـ 5 نجوم تتراوح ما بين 15 إلى 20% من أعداد الذين أدوا العمرة خلال تلك الفترة والتي تجاوزت الـ 300 ألف معتمر».

أسعار العمرة خلال شهر شعبان

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار عمرة شهر شعبان ستبدأ من 30 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 15 يوما، لافتا إلى أن أسعار برنامج العمرة المشترك بين شعبان ورمضان والذي يسافر فيه المواطن أواخر شهر شعبان ويقضي فيه بضعة أيام من رمضان ستتراوح ما بين 32 إلى 35 ألف جنيه.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن آلية تشغيل رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان ستفصح عنها وزارة السياحة والآثار خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين، فضلا عن وجود حجوزات بالفنادق ستكون المتحكم الرئيسي في خطة تشغيل العمرة خلال هذين الشهرين وبخاصة خلال عمرة رمضان.

وكان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضى وحتى الآن قد تجاوز الـ 300 ألف معتمر.