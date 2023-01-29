غرفة السياحة: 25 فبراير آخر موعد لعودة معتمري رجب

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ يوم 5 شعبان من عام 1444 هجريا الموافق 25 فبراير المقبل، سيكون آخر موعد لعودة معتمري شهر رجب من الأراضي السعودية، حيث تحدد يوم 15 فبراير المقبل كآخر موعد لسفر المعتمرين المصريين بشهر رجب، وجرى تقسيم الموسم إلى 6 أشهر لكل شهر آلية تشغيل منفصلة، موضحا أنّ الخطة التشغيلية لسفر المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان لم تعلن حتى الآن.

حجوزات العمرة خلال شعبان ورمضان

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة خلال شهري شعبان ورمضان ليس على المستوى المأمول حتى الآن، موضحا أنّه حال استمرت معدلات الحجوزات على ذات المنوال، فإنّ أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال شعبان ورمضان لن تتجاوز 150 ألف معتمر.

وتابع أنّه رغم أنّ شهري شعبان ورمضان من أشهر الذروة التي يقبل المصريون خلالها على السفر لأداء مناسك العمرة، إلا أنّ ارتفاع أسعار برامج العمرة خلالهما جراء زيادة أسعار الفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مؤخرا، قد يكون أحد الأسباب التي تقلل سفر المواطنين للعمرة خلال تلك الفترة.

أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال رمضان

وأشار إلى أنّه وفقا للأسعار التي أعلنتها شركات السياحة حاليا لبرامج العمرة خلال شهر رمضان، فإنّ متوسط أسعار البرامج خلال رمضان سيتجاوز حاجز 40 ألف جنيه، وقد يصل إلى 50 ألف جنيه، للبرامج الاقتصادية التي سيبلغ مدتها خلال شهر الصوم إلى نحو شهر.

يذكر أنّ هناك زيادة في أعداد المصريين المسافرين لأداء العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي الحالي، حيث قدّرت غرفة شركات السياحة بالدلتا أعداد المسافرين للعمرة بداية من 24 يناير الحالي بنحو 6 إلى 7 آلاف معتمر يوميا.