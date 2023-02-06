غرفة السياحة: أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية الموسم وصلت لـ300 ألف

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية رحلات العمرة في 5 أكتوبر الماضي، وحتى الآن بلغت نحو 300 ألف معتمر، موضحا أن تلك الأرقام تعتبر جيدة جدا، بالمقارنة أنه جرى تنظيمها في 4 أشهر فقط بمعدل نحو 75 ألف تأشيرة بكل شهر.

زيادة أعداد المعتمرين خلال شعبان ورمضان

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المعتمرين المصريين ستشهد زيادة كبيرة خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين خاصة مع الإقبال الجيد من المواطنين حاليا على حجز برامج العمرة خلال هذان الشهران،لافتا إلى أن غالبية شركات السياحة بدأت في تسويق برامج العمرة الخاصة بشهري شعبان ورمضان، موضحا أن أسعار برامج عمرة شعبان لهذا العام ستبدأ من نحو 30 ألف جنيه.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شعبان ورمضان

وأشارعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شعبان ورمضان، موضحا أن كل المؤشرات ترجح أن تكون الخطة التشغيلية خلال هذان الشهران هي ذات آلية الشغل التي جرى تنفيذها منذ بداية موسم العمرة الحالي، والتي تقضي بأن تحصل كل شركة منظمة على عدد 40 تأشيرة عمرة بصفة مبدئية خلال كل شهر مع السماح، لها بالحصول على أية تأشيرات تريدها شريطة وجود حجز برامج عمرة كاملة من فنادق وتذاكر طيران مؤكدة.

وأوضح أن أسعار الغرف بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد زيادة كبيرة خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار تذاكر الطيران خلال هذا الشهر، ما أدى إلى زيادة أسعار برامج العمرة خلال شهر الصوم.

وتابع: «أقل سعر لبرامج العمرة خلال شهر رمضان سيكون 50 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 30 يوما».