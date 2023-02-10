فيلم «الحب بتفاصيله» يتذيل قائمة الإيرادات في ثالث أيام عرضه

منافسة قوية يشهدها شباك تذاكر دور العرض السينمائية مؤخرًا، بعد طرح عدد كبير من الأعمال السينمائية لمجموعة من الفنانين، وكان آخرها فيلم «الحب بتفاصيله»، الذي يقدم بطولته الفنان محمد نور.

وعلى الرغم من طرح فيلم الحب بتفاصيله، منذ ثلاثة أيام فقط في دور العرض السينمائية، إلا أنه لم يتمكن من الدخول ضمن قائمة المنافسة حيث تذيل قائمة إيرادات الأفلام يوم أمس الخميس.

فيلم «الحب بتفاصيله»

فحقق فيلم الحب بتفاصيله، إيراداته بلغت 11,765جنيهًا فقط لا غير، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراو في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وبذلك فقد جاء في المركز الأخير بين الأفلام الأخرى، وهو من بطولة الفنان محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، حسن أبو الروس، مدحت تيخا وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين.

أغنية «حكايتك حكاية»

يذكر أن الفنان محمد نور، طرح مؤخرًا أغنية جديدة من داخل الفيلم بعنوان «حكايتك حكاية»، وهي من ألحانه وكلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وجيتار الملحن أحمد حسين، وطرحها يتزامن مع عيد الحب التي توافق 14 فبراير.