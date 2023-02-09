تعرف على إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» في يومه الأول بدور العرض

بدأ عرض فيلم «الحب بتفاصيله» أمس بدور العرض، بعد فترة طويلة من التحضيرات، وحقق الفيلم نجاحا في أول أيام عرضه، ودخل في المنافسة مع باقي الأفلام الأخرى الموجودة حالياً بالسينمات .

إيرادات اليوم الأول لفيلم «الحب بتفاصيله»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم «الحب بتفاصيله» حقق في أول أيام عرضه أمس 5 آلاف و568 جنيها فقط، ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم «الحب بتفاصيله»

وبدأ عرض الفيلم في السينمات تزامناً مع احتفالات عيد الحب، خاصة أن أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي رومانسي، وتعتمد على مجموعة من قصص الحب بين الأبطال الرئيسين حيث أن العمل يجمع بين محمد نور وملك قورة، ويجمع بينهم قصص حب .

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

يذكر أن فيلم «الحب بتفاصيله» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد نور وملك قورة وحسن أبو الروس وعلاء مرسي ومدحت تيخا وكريم الحسيني، وعدد آخر، تأليف كريم الحسيني، وإخراج محمد حمدي.