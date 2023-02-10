رصاصة خاطئة تنهي حياة شاب في منزله بسوهاج

شهدت مدينة المراغة في سوهاج، وفاة شاب برصاصة من سلاح ناري بطريق الخطأ يسقط الشاب على الأرض غارقًا في دمائه، وأسرعت أسرته في نقله إلى مستشفى المراغة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

العثور على رصاصة فارغة

النيابة العامة انتقلت إلى مكان مصرع الشاب «سمير.ع»، 17 عامًا، وعاينت مكان الوفاة وتبين وجود آثار دماء داخل المنزل وعثر على فارغ الرصاصة التي خرجت من السلاح الناري، وبسؤال أسرته أقروا بأن الوفاة ناتجة عن خروج رصاصة بالخطأ من السلاح الناري وقت أن كان الشاب يمسك بالسلاح ويعبث به.

التحفظ على السلاح الناري

وقررت النيابة العامة التحفظ على السلاح الناري وفارغ الرصاصة وأرسلته إلى مصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية لفحصه وبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بما أسفر عن أعمال الفحص، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

أسرة المتوفي: رصاصة بالخطأ

وأفادت تحقيقات النيابة من خلال سماع أقوال أسرة الشاب المتوفى أن الشاب كان يمسك بسلاح ناري خاص به اشتراه قبل أشهر وخلال قيامه بتنظيف السلاح وهو عبارة عن مسدس 9 ملي، فوجئ أفراد الأسرة بسماع دوي طلقة نارية خرجت من السلاح واستقرت في صدر الشاب فأدوت بحياته.

عقوبة حيازة سلاح ناري

يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله إنه في حال إثبات التحريات أن السلاح الناري المتحفظ عليه خاص بالشاب المتوفي فإن عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص سيتم حفظها بسبب وفاة الشاب وهو مالك السلاح أما في حالة أن السلاح خاص بأحد أفراد أسرته فإن النيابة سوف توجه له تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص وعقوبتها السجن المشدد.