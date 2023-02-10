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الفنان شريف إدريس يعلن وفاة والده: «أبويا مات»

كتب:

هبة أمين
10:32 ص | الجمعة 10 فبراير 2023
الفنان شريف إدريس

الفنان شريف إدريس

توفى والد الفنان شريف إدريس، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن يكشف عن أسباب الوفاة أو تفاصيل وموعد ومكان الجنازة والعزاء.

وفاة والد شريف إدريس

واكتفى شريف إدريس بإعلان خبر وفاة والده، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، من خلال كلمات مقتضبة وقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا مات.

دعوات بالرحمة

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني، الذين قدموا له كلمات العزاء والرثاء، ودعواتهم لوالده بالرحمة والمغفرة.

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بقلم هبة أمين